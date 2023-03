Trenord, biglietti solo digitali

Il sistema ferroviario lombardo va verso una bigliettazione completamente elettronica, digitale e paperless. Trenord ha dato il via al percorso che “porterà all’abbandono definitivo della carta, in favore di titoli di viaggio elettronici, a nuove regole di validità dei biglietti, a self-service per gli acquisti rinnovate e a importanti novità nella bigliettazione digitale”. Il primo passo, spiega una nota, è l’addio agli abbonamenti cartacei a partire dal mese di marzo. I titoli di viaggio settimanali, mensili e annuali sono ora emessi solo sulla tessera IO VIAGGIO. Dalla metà di maggio, i biglietti cambieranno formato. I supporti cartacei e magnetici saranno progressivamente sostituiti da biglietti ricaricabili. Anche i self-service sono stati ripensati nella componente software e nell’interfaccia. Inoltre, sarà possibile effettuare pagamenti con digital wallet abilitati NFC e app per pagamenti digitali. Addio al tradizionale biglietto di carta. E chi, come per esempio le persone più anziane, non ha dimestichezza con sistemi digitali, wallet, NFC e app? S’attacca al treno (che poi è quasi sempre in ritardo).