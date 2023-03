L’abbraccio intorno alla pista della Maura, per dire no al nuovo stadio

“Più di 3000 persone alla catena umana per difendere la Maura. Un numero strepitoso

Un messaggio chiaro al sindaco: Nessuna colata di cemento su un’area verde dentro il parco sud”. Così Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, commenta la manifestazione organizzata oggi per “difendere” l’ippodromo della Maura dall’eventuale realizzazione del nuovo stadio, come ipotizzato dal Milan. Una catena umana ha abbracciato l’ippodromo, “per difendere questo prezioso polmone verde dal progetto di un nuovo stadio” . Una manifestazione nata dal basso, a cui hanno aderito diverse realtà e associazioni come WWF Lombardia, Italia Nostra Milano, LIPU e Centro di Forestazione urbana, Associazione per il Parco Sud.