Vento forte a Milano, allerta gialla

A Milano è allerta gialla per il vento da Nord Ovest che aumenterà nel pomeriggio, per attenuarsi verso sera. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato l’allerta e il Comune di Milano invita a non sostare sotto alberi, impalcature, dehors e tende e ha raccomandato di “mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.