Dopo mesi di prolungata siccità o precipitazioni ridotte, in Valtellina è tornata la neve alle quote superiori ai 1800 metri e la pioggia sul fondovalle. Soddisfatti almeno in parte gli operatori turistici e gli agricoltori per l’acqua sui campi per la quasi assoluta mancanza di precipitazioni piovose che si protraeva da troppo tempo. Il meteo è annunciato instabile anche per le prossime 24 ore. Si registra un brusco calo delle temperature sull’intero territorio provinciale.