Non si ferma all’alt dei carabinieri, arrestato per spaccio di droga

Non si ferma all’alt imposto dai carabinieri durante un normale controllo alla circolazione stradale a Caponago sulla sp 215 nei pressi del cimitero comunale. A bordo dell’auto, un piccolo Suv, c’era un muratore di 31 anni, che è stato inseguito dai militari e alla fine arrestato. E’ successo la scorsa notte.

L’uomo che non si era fermato all’alt è stato inseguito dalla gazzella dei carabinieri, raggiunto e bloccatodopo circa 4 km in via Fermi di Burago di Molgora. Nel tragitto non ha attraversato incroci ad alta velocità, fortunatamente data l’ora – le 5 del mattino – senza nessun danno per nessuno.

Una volta bloccato, l’uomo è stato sottoposto a persuisizione: negli slip aveva un involucro di cellophane contenente circa 5 grammi di cocaina. E’ risultato inoltre sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita.

Per il 31enne residente in un comune del vimercatese sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre gli è stata comminata una sanzione amministrativa per la violazione Codice della Strada di 5100 euro. Il suv, non intestato al conducente, è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e riaffidato in custodia al proprietario intestatario.

Al processo per direttissima, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma tutti i giorni presso la stazione dei carabinieri competente.