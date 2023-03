Disturbi del comportamento alimentare, il San Gerardo di Monza si tinge di lilla

Il 15 marzo, in occasione della Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza si “tinge” di lilla.

I Servizi per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) della Neuropsichiatria

Infantile (NPIA) e della Psichiatria della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e Peso Positivo – progetto del

Fondo per l’Anoressia Famiglia Peppino Fumagalli che si impegna da anni per una corretta

informazione e prevenzione dei DNA – esporranno sulla facciata dell’Ospedale San Gerardo del materiale di sensibilizzazione in occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare di domani, mercoledì 15 marzo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di far luce e di richiamare l’attenzione della popolazione su

chi, come la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, lavora da anni in questo settore sia

a livello clinico sia di ricerca.

Per quanto riguarda la Neuropsichiatria infantile del San Gerardo, ci sono un ambulatorio e un Day Hospital dedicati e la possibilità, quando necessario, di ricoveri presso il reparto. Sia nel 2021 che nel 2022 si sono avuti più di 3000 accessi in Day Hospital, a testimonianza dell’entità del fenomeno. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un costante incremento di queste patologie, che si è drammaticamente accentuato con la pandemia.

La Neuropsichiatria Infantile partecipa da anni a progetti di prevenzione organizzati tramite il Fondo per l’Anoressia Famiglia Peppino Fumagalli.

“I DNA – sottolinea la prof.ssa Renata Nacinovich, Direttore della Struttura Complessa

di Neuropsichiatria infantile e docente di Neuropsichiatria infantile dell’Università degli Studi

di Milano-Bicocca – sono disturbi che, oltre a comportare gravi conseguenze sul piano psichico ed organico, impattano gravemente su tutti gli ambiti di vita. È fondamentale,

pertanto, che questo tipo di disturbo venga riconosciuto precocemente perché una diagnosi

all’esordio ed un intervento multidisciplinare integrato da parte di équipe specializzate sono

fondamentali per poter garantire cure efficaci ed evitare la cronicizzazione”.

“L’aspetto della durata del disturbo e della cronicizzazione coinvolge soprattutto la Psichiatria Adulti della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – aggiunge il prof. Massimo Clerici, Direttore della Struttura complessa di Psichiatria e Direttore della Scuola di Specializzazione di Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – che da anni opera per il trattamento di questi disturbi con un Ambulatorio, un Centro Diurno e – nel prossimo futuro – con una Comunità Terapeutica per pazienti ultradiciottenni che verrà predisposta, come gli altri Servizi già esistenti, con la collaborazione della Fondazione Bianca Corno per i Disturbi del Comportamento Alimentare che sostiene da 20 anni il San Gerardo nelle attività rivolte a queste giovani”.

I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione colpiscono infatti, in Italia, circa 3 milioni e

mezzo di persone, il 70% in età pre-adolescenziale e adolescenziale e il resto in età adulta.

In questo senso anche l’interesse di Regione Lombardia è cresciuto in questi ultimi anni fino

a deliberare una Legge (la Legge 2 del 2021) per sostenere le iniziative in questo settore.

“Come Presidente del Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia – sottolinea la

dott.ssa Letizia Caccavale – sono orgogliosa del patrocinio e del supporto istituzionale che

abbiamo dato a Peso Positivo, importante progetto di prevenzione in materia di disturbi

alimentari che nasce sul territorio di Monza e Brianza e si estende in tutta Italia. La nostra

Regione ha a cuore questo tema e lo dimostra con la recente legge del Legge n. 2 del 23

febbraio 2021 che stanzia maggiori fondi a supporto dei pazienti e delle loro famiglie. A mio

avviso possiamo fare ancora di più continuando la sensibilizzazione e offrendo strumenti di

aiuto concreti come questo”.

“Peso Positivo – spiega la responsabile dott.ssa Claudia Grasso – è un progetto che nasce

per fare informazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare e che vede nella

prevenzione il mezzo più efficace per contrastare l’insorgenza di queste malattie, oggi così

diffuse. Ogni giorno ci impegniamo per far sì che il nostro lavoro di sensibilizzazione possa

raggiungere sempre più persone, con la speranza che ad una maggiore consapevolezza in

merito a questi disturbi possa corrispondere lo sviluppo di un aiuto concreto. Educare i familiari e gli amici delle persone che soffrono di un DCA significa creare una rete di supporto imprescindibile e fondamentale per affrontare il percorso di guarigione. Grazie a Giulia e Beatrice, le nostre testimonial e ad un Comitato Tecnico Scientifico siamo in grado di offrire un supporto sicuro, empatico e scientificamente valido. Il riconoscimento e il supporto da parte del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia è per noi un importante segno di fiducia che ancora una volta testimonia l’importanza di portare avanti progetti di questo tipo, per questione siamo profondamente grate. Quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare, abbiamo organizzato una giornata piena di attività. Si svolgerà sabato 18 marzo a Milano. Vi aspettiamo, non esitate a scriverci per maggiori informazioni”.