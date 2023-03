Incendio in una baracca a Rozzano, un morto e una donna ferita

Un uomo è morto in un incendio scoppiato nella baracca in cui viveva, in un'area boschiva. La moglie è rimasta gravemente ustionata.

Un incendio è scoppiato ieri sera a Rozzano, nel milanese, in un boschetto tra via Pavese e il Naviglio. In fiamme una baracca dove una coppia aveva trovato rifugio per ripararsi del freddo. Un uomo è morto. La donna è rimasta gravemente ustionata. Soccorsa, è stata portata in ospedale. Lo comunicano i vigili del fuoco. A causare il rogo potrebbe essere stata una bombola del gas. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’automedica, oltre a vigili del fuoco, varabinieri e polizia locale.