It’s Manga Time, laboratori e incontri alla Feltrinelli

Sabato 4 marzo presso laFeltrinelli di corso Buenos Aires a Milano va in scena It’s Manga Time! un’intera giornata di incontri e laboratori dedicati al fumetto giapponese in occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio Manga Lounge all’interno della Libreria.

Quaranta metri quadrati che ospitano gli interventi artistici realizzati appositamente dall’Accademia Europea di Manga: illustrazioni che riproducono tipiche ambientazioni nipponiche ad arredo delle pareti della Lounge, al cui interno sono presenti i Gashapon, ossia le macchinette che distribuiscono palline contenenti mini action figure dei Manga più famosi, gli espositori di Funko Pop, le celebri statuine in vinile da collezione, oltre a una nutrita proposta bibliografica di 3.500 titoli manga tra i “classici” come Dragonball, My Hero Accademia e One Piece e una selezione di manga di ispirazione sportiva come Spokon, Bluelock, The Climber, Dash Kappei, Haikyu, Kuroko Basket, Rocky Joe, per citarne alcuni.

L’iniziativa di sabato inizia alle 11.30 con l’incontro “Manga: la nona arte del Giappone” di Asuka Ozumi, traduttrice e docente per Feltrinelli Education di un corso sui manga e il lavoro editoriale, che conduce i partecipanti in un viaggio attraverso il variegato mondo del fumetto giapponese: dallo spokon al gekiga, dall’horror ai drammi storici.

Si prosegue alle 15.30 con il laboratorio di doppiaggio assieme a Emanuela Pacotto e Renato Novara, voci di One Piece, Pokémon e Dragonball che terranno un incontro sul mondo degli anime. Infine, alle 18.30 Bao Publishing e Gastronomia Yamamoto organizzano un laboratorio su curiosità e differenze culturali legati al mondo della cucina orientale, ispirato a La Taverna di Mezzanotte. Tokyo Sotries, il manga di Abe Yaro da cui è stata tratta la la serie originale Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories.

It’s Manga Time rientra nell’ambito di FANTASYLAND, l’iniziativa dedicata ai mondi fantastici che Librerie Feltrinelli esplora fino al 9 aprile attraverso un vivace palinsesto di appuntamenti realizzati in partnership con Lucca Comics & Games, il community event più significativo d’Europa.

Tra gli ospiti protagonisti del calendario di iniziative che animerà le librerie delle principali città italiane: la scrittrice Licia Troisi, autrice delle serie fantasy ambientate nel Mondo Emerso, in uscita con “Poe e la Cacciatrice di draghi” (Rizzoli), gli autori Jacopo Starace, Roberto Recchioni, Cecilia Randall, Moony Witcher. E ancora, tanti progetti speciali come la Blackwater Night in programma in contemporanea in diverse Librerie Feltrinelli d’Italia il 27 marzo, alla vigilia dell’uscita di Pioggia, l’ultimo libro della saga di McDowell pubblicata recentemente da BEAT Neri Pozza, e, per gli appassionati dei giochi di ruolo, le sessioni di gioco a tema Dungeons and Dragons, che si svolgeranno dal 22 al 28 marzo dalle ore 16.00 alle 20.00 in diverse Librerie Feltrinelli d’Italia in occasione dell’uscita sul grande schermo del film «Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri».