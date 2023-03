Un grave incidente si è verificato, nel pomeriggio, lungo la A4 nel tratto Pero Fiera Milano e viale Certosa in direzione Venezia. Due persone a bordo di una Opel corsa sono morte in uno scontro che ha visto coinvolti un autotreno e altre due autovetture. Ne danno notizia i vigili del fuoco. Altre quattro altre persone sono state trasportate in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, l’ elisoccorso del 118 e gli agenti della Polizia stradale.