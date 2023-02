Per Manuel Legris debutto da coreografo alla Scala con Le Corsaire

Arriva al Teatro alla Scala Le Corsaire il balletto in tre atti, un prologo e un epilogo rivisto e coreografato nel 2016 per il Wiener Staatsballett da Manuel Legris, direttore del Corpo di Ballo del Piermarini.

di Clizia Gurrado

Sei le recite in calendario – dal 28 febbraio al 17 marzo – con tre cast nei ruoli principali.

Un’occasione da non perdere per scoprire l’entusiasmante rilettura di uno dei più avventurosi ballet d’action del XIX secolo, nato dal libretto di Lord Byron, Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges e Joseph Mazilier.

Manuel Legris rivela grande intensità e innovazione nell’approccio coreografico così come nella ricerca musicale e drammaturgica rendendo la trama più accessibile e chiara e sottolineando una particolare attenzione alle relazioni tra i personaggi.

Energia e virtuosismo ma anche lirismo e romanticismo fanno de Le Corsaire un emozionante affresco dell’Oriente ottocentesco tra pirati e odalische, tempeste e rapimenti, uccisioni e cospirazioni.

In questa cornice prendono vita le avventure del pirata Conrad impegnato a salvare la sua amata Medora.

La ricerca di Legris si concentra sul dare verità e convinzione a ogni movimento, su una trama vicina nello spirito ai versi di Lord Byron. Il tutto esaltato dalle suggestioni orientaleggianti del sontuoso allestimento di Luisa Spinatelli.

Molte le sezioni create da Legris per il Corpo di Ballo, come la Danza delle Odalische o la Danza delle Donne corsare, affiancando perle originali da Petipa nella versione di San Pietroburgo, come ad esempio il Pas des forbans (la Danza dei Pirati) e Le Jardin animé.

Profonda è l’attenzione alla musicalità: Legris viene catturato dalle partiture di Adolphe Adam che usa quasi per la totalità del balletto intercalandole con contributi di altri compositori, assemblati in collaborazione con Igor Zapravdin e arrangiati da Thomas Heinisch e Gábor Kerényi.

Per quanto riguarda i tre cast, ecco gli artisti che si alterneranno nei ruoli principali: Conrad sarà interpretato da Timofej Andrijashenko, Nicola Del Freo e Mattia Semperboni; Medora da Nicoletta Manni, Martina Arduino e Alice Mariani. Nel ruolo di Gulnare Maria Celeste Losa, Camilla Cerulli e Gaia Andreanò. Lankedem sarà Marco Agostino poi Federico Fresi e Christian Fagetti; nel ruolo di Birbanto Claudio Coviello, Rinaldo Venuti e Domenico Di Cristo e in quello di Zulmea Antonella Albano, Linda Giubelli e Alessandra Vassallo. Il ruolo del Pascià Seyd sarà interpretato da Gioacchino Starace, Edoardo Caporaletti e Gabriele Corrado; le tre Odalische da Linda Giubelli (poi Marta Gerani, Maria Celeste Losa e Giordana Granata), Gaia Andreanò (poi Alessia Auriemma e Benedetta Montefiore) e Camilla Cerulli (poi Greta Giacon e Caterina Bianchi). Accanto a loro i solisti e gli artisti del Corpo di Ballo impegnati al completo, e gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Sul podio torna Valery Ovsyanikov, che già aveva diretto la prima del balletto a Vienna.

Le Corsaire sarà il primo balletto ad essere trasmesso live su www.lascala.tv : in diretta streaming il 1 marzo dalle ore 19.45.

Teatro alla Scala

28 febbraio, 1, 5, 9, 17 (2 rappr.) marzo 2023

LE CORSAIRE

Balletto in tre atti, un prologo e un epilogo

Drammaturgia e libretto di Manuel Legris e Jean-François Vazelle

da Lord Byron, Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges e Joseph Mazilier

Coreografia

Manuel Legris

da Marius Petipa e altri

Musica

Adolphe Adam e altri

selezione Manuel Legris arrangiamento Igor Zapravdin

orchestrazione Thomas Heinisch e Gábor Kerény

Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala

Con la partecipazione degli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala