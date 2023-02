Pd, vittoria netta di Schlein anche in Lombardia

Alle primarie del Pd Elly Schlein in Lombardia ha ottenuto il 64% dei voti contro il 36 di Bonaccini. Successo confermato anche nella Città metropolitana e a Milano. Oltre 160mila votanti in Lombardia, tra iscritti al Pd e cittadini simpatizzanti.

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. La deputata ed ex vicepresidente della regione Emilia-Romagna ha battuto alle primarie Stefano Bonaccini. Vittoria a livello nazionale e anche in Lombardia, dove ha raccolto il 64% dei voti, contro il 36% di Stefano Bonaccini. Successo confermato anche nella Città metropolitana e a Milano. Nella Città Metropolitana, il risultato finale è 69 per cento dei voti a Schlein contro il 31 di Bonaccini. In città, il distacco sale al 72 per cento contro il 28.

Oltre 160mila votanti in Lombardia, tra iscritti al Pd e cittadini simpatizzanti. Nel 2019 erano 200 mila.