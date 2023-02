Mantova, tredicenne aggredita da due coetanee con un paio di forbici

Una tredicenne è stata aggredita e ferita da due coetanee con un paio di forbici a Castelbelforte, comune in provincia di Mantova. Le tre ragazze si sono incontrate al parco ma a un certo punto, per motivi ancora da accertare, la vittima è stata bloccata e colpita con un paio di forbici. I carabinieri, che sono intervenuti sul posto, hanno trovato la ragazza ferita e trasportata all’ospedale di Verona. Le altre due, che avevano tentato di allontanarsi, sono state poco dopo rintracciate e identificate. La vittima sarebbe in grave condizioni ma non in pericolo di vita. (Italpress)