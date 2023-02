Ucraina, a Milano presidio per la pace

Presidio per la pace oggi, venerdì 24 febbario, alle 17 in Piazza Santo Stefano a Milano. L’iniziativa è di Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Aned, Arci, Acli, Azione Cattolica, Comunità di Sant’Egidio. “L’invasione russa in Ucraina iniziò il 24 Febbraio 2022. Una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale che chiede giustizia immediata – sottolineano gli organizzatori – Ad un anno dall’invasione dell’Ucraina per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’ Europa sicura e pacifica per tutti. Vogliamo mostrare solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo. Davvero la pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno, e per questo abbiamo bisogno al più presto di un cessate il fuoco, di un negoziato, di misure concrete verso il disarmo nucleare”. Per la rete Europe For Peace interverrà Gianfranco Pagliarulo. Alle 18.30 si terrà una veglia per la pace