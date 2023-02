Ucraina: l’arcivescovo di Milano lancia un appello online per la pace

Un appello che si può sottoscrivere online sul sito della chiesa di Milano per la pace in Ucraina e in tutti i teatri di guerra è una delle iniziative lanciate in vista della Quaresima (che con il rito ambrosiano inizia domenica prossima) e della Pasqua dalla diocesi. “Noi vogliamo la pace, i popoli vogliono la pace!” è l’incipit dell’appello scritto dall’arcivescovo Mario Delpini con l’idea che “non possiamo lasciarci convincere alla rassegnazione” e che “solo un risveglio delle coscienze, della ragione, dello spirito può sostenere i popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel costruire la pace”. Si potrà aderire all’appello fino al 2 aprile, ovvero fino alla domenica delle Palme, poi l’arcivescovo lo farà pervenire alle “autorità italiane ed europee”. L’invito dell’arcivescovo è a firmare (esiste anche il modulo cartaceo) e a convincere anche altri a firmare l’appello “Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: “Per favore, cercate la pace!”. In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera costante e per pratiche di penitenza”. Si tratta di “un gesto simbolico” ha riconosciuto Delpini, ma con la speranza che “possa tramutarsi nell’assunzione di un impegno concreto per un percorso penitenziale”.

Qui sotto il link per firmare

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-vogliamo-la-pace-aderisci-qui-allappello-dellarcivescovo-1613797.html