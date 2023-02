Salvare il Meazza e stadio nuovo nelle aree ex Snai, Sala: “Soluzione buona”

“A condizione che sia a Milano, per me va sempre bene - dice il sindaco - a me interessa una cosa, che San Siro rimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo”.

“Potrebbe anche essere una soluzione buona”, mantenere in piedi lo stadio Meazza e costruire un nuovo impianto nelle aree ex Snai. “Ma onestamente non ne so ancora nulla, non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale dalla società” proprietaria dell’area. “A condizione che sia a Milano, per me va sempre bene. A me interessa una cosa, che San Siro rimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Salone del Mobile al Teatro Franco Parenti. Ai giornalisti che gli hanno chieste se ha sentito Gerry Cardinale, il fondatore e managing partner di RedBird Capital, il fondo di investimento americano che ha acquisito il Milan, il sindaco ha risposto: “No, non l’ho incontrato però da quello che mi dicono tornerà presto, quando tornerà sarà l’occasione per confrontarci, magari anche su questa ipotesi”.