‘Ti uccido con una motosega’, ex marito arrestato a Lecco

Un uomo di 46 anni residente nel Lecchese è stato arrestato per violenza privata, violazione di domicilio e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’uomo era già finito in carcere nell’aprile scorso per sequestro di persona e maltrattamenti sempre nei confronti della ex consorte ed era stato condannato in primo grado a un anno e 3 mesi. Scarcerato in novembre, è tornato a minacciare la donna e, nonostante i divieti imposti dal giudice, è entrato più volte nella sua abitazione e l’ha aggredita. Il 46enne avrebbe anche inviato all’ex moglie, tramite un’amica, un video in cui con una motosega accesa in mano minacciava di ucciderla. Dopo la denuncia e le successive indagini, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato l’uomo, ora nuovamente rinchiuso nel carcere di Lecco.