Paladini eletto, esultano i Sentinelli

Entra in Consiglio regionale Luca Paladini, fondatore dei Sentinelli, associazione in prima fila nelle mobilitazioni per i diritti.

“Con grande emozione vi annunciamo che il nostro portavoce, Luca Paladini, è stato eletto consigliere regionale. Anni di mobilitazioni che ci hanno visti in prima fila nella difesa dei diritti vengono riconosciuti con questo straordinario risultato. Il suo successo ci sprona ancor di più a proseguire nelle nostre lotte. ‘E comunque andrà l’addio non è una possibilità’, non ti libererai facilmente di noi”: così in un post sui social I Sentinelli di Milano festeggiano l’elezione di Luca Paladini in Consiglio regionale. Paladini è stato eletto nella lista civica ‘Majorino Presidente’.