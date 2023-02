Fontana confermato alla guida di Palazzo Lombardia

Il centrodestra vince le Regionali in Lombardia e nel Lazio. Fontana e Rocca sono eletti presidenti con oltre il 50% dei voti. Per il centrosinistra Majorino con M5s e D’Amato con il

Terzo Polo si fermano a circa il 34%. In Lombardia Moratti di Azione-Italia Viva al 10,4% e Bianchi dei Cinque Stelle all’11,3%. Crollo record dell’affluenza: in media ha votato il

40% degli avanti diritto contro il 70,63% del 2018, il 41,67% in Lombardia (era il 73,1% cinque anni fa), il 37,2% nel Lazio (era il 66,55% nel 2018). A Roma un elettore su 3 non è andato a votare. ‘Il risultato consolida il centrodestra e rafforza il governo’, dice la premier Meloni. Salvini esulta: ‘Vittoria!’. ‘Centro e sinistra mai in partita’, prende atto Calenda. ‘L’opa contro il Pd ha nociuto a chi l’ha fatta’, afferma Letta.

E’ stata una “vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa” da tutta la coalizione: così ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa commentando il voto. “Sono soddisfatto che i cittadini hanno compreso la nostra capacità di affrontare momenti difficili e complicati”, ha aggiunto.