Lutto nel mondo dello sci, morta Elena Franchini

Elena Fanchini non ce l’ha fatta: a 37 anni l’ex sciatrice azzurra è morta nella sua casa di Solato in provincia di Brescia. Era malata da tempo: il tumore che aveva sconfitto si è ripresentato la scorsa estate. Elena in carriera ha vinto un argento nella discesa libera a Bormio ai Mondiali del 2005 quando, a nemmeno 20 anni, arrivò seconda alle spalle di Janica Kostelic. Ha preso parte a sei edizioni iridate e a tre Olimpiadi. In Coppa del mondo conquistò due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e dieci anni dopo a Cortina: una carriera in cui non sono mancati gli infortuni, dai quali Elena si era sempre rialzata. Era la maggiore delle sorelle Fanchini. A gennaio Sofia Goggia le aveva dedicato al vittoria in discesa a Cortina: “Eli è per te” le parole dell’olimpionica. E lei le aveva risposto: “Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso”.