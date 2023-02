Lombardia al voto: tre domande per i quattro candidati

Domenica e lunedì urne aperte in Lombardia per l’elezione del presidente della Regione e del nuovo Consiglio Regionale. Negli studi di Radio Lombardia abbiamo ospitato, nel corso della campagna elettorale, i quattro candidati presidente: Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Mara Ghidorzi, intervistati da Nicoletta Prandi nella trasmissione Pane al Pane. Le prime tre domande per tutti e quattro sono state le seguenti:

1. Le prime tre cose da fare nei primi 100 giorni

2. Ha 100 milioni di bonus da iscrivere a bilancio. A quale settore li destina: lavoro, sanità o ambiente?

3. Terrà in considerazione il numero di componenti femminili della giunta?

Nel video confronto che abbiamo preparato ecco le risposte dei candidati.

Le interviste integrali qui sotto