Dal 31 maggio riapre il Terminal 2 di Malpensa. Lo hanno annunciato Sea, gruppo che gestisce i sistemi aeroportuali di Milano Malpensa e Linate, e EasyJet. Chiuso nel 2020 in seguito alla pandemia e alla conseguente diminuzione del traffico aereo, il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa tornerà a essere operativo dall’estate 2023, confermandosi nuovamente la casa esclusiva di easyJet con un aspetto rinnovato che migliorerà ulteriormente l’esperienza di viaggio dei passeggeri. I lavori di riqualifica del Terminal 2, iniziati a fine 2022, aumenteranno i servizi rivolti al passeggero attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate, miglioreranno l’efficienza energetica del terminal e offriranno soluzioni tecniche per favorire aeromobili di ultima generazione. Nello specifico al check-in un’area sarà dedicata al “self bag drop”, macchinari che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva in autonomia anche senza l’assistenza del personale di terra. L’area dei controlli di sicurezza sarà completamente ristrutturata e avrà un lay out più funzionale e grazie all’installazione di nuove linee automatizzate di ultima generazione verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passeggeri.