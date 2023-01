Ancora tensioni davanti all’ufficio stranieri di via Cagni a Milano

Lunghe file davanti agli uffici per le pratiche per i permessi di soggiorno: stamattina ci sono 350 persone in coda e un immigrato è stato portato in ospedale per un malore. L'ingresso è stato transennato

Anche stamani è stata registrata tensione davanti all’ufficio stranieri di via Cagni, dove settimana scorsa la polizia è intervenuta con lacrmimogeni per disperdere la folla, in coda per le pratiche per il permesso di soggiorno. Stamattina un immigrato è stato trasportato in ospedale per un malore. Dal fine settimana si creano lunghe file per prendere i posti disponibili per gli appuntamenti negli uffici. Durante la scorsa notte oltre 350 stranieri si sono radunati davanti alla caserma e la Questura ha predisposto uno specifico servizio di ordine pubblico per regolare l’accesso. Il perimetro antistante l’ingresso della caserma è stato transennato.