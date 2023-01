Stop al cibo sintetico, Coldiretti in piazza a Pavia

Coldiretti Pavia e i cuochi insieme per dire “NO al cibo sintetico” e per valorizzare le produzioni enogastronomiche locali. L’appuntamento è per oggi sabato 28 gennaio, alle 11al Mercato di Campagna Amica in piazza del Carmine a Pavia.

Qui, sotto il dehor del ristorante “Locanda del Carmine”, una delegazione di chef guidata da Alberto Somaschini (Presidente dell’Unione Cuochi Regione Lombardia-Federazione Italiana Cuochi) e da Davide Aguzzi (Presidente dell’Associazione Cuochi Lomellina, Pavese e Oltrepò) firmerà la petizione di Coldiretti e Campagna Amica contro il cibo sintetico, insieme al Presidente di Coldiretti Pavia Stefano Greppi e al Direttore Antonio Tessari. Ospite d’eccezione sarà l’attore e conduttore televisivo Marco Columbro.

La firma avverrà nel corso di un evento in cui protagoniste saranno le eccellenze enogastronomiche dei produttori di Campagna Amica: dopo la sottoscrizione della petizione, infatti, ci sarà una degustazione di risotto per tutti i clienti del Mercato di piazza del Carmine. Per l’occasione sarà anche diffuso un dossier sulla petizione “Stop al cibo sintetico”, con tutti i dati aggiornati sulla raccolta firme lanciata da Coldiretti per promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia.