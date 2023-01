Monza, scappa dalla polizia e sfonda un negozio

Nel pomeriggio di ieri, alle 13.45 circa, transitando in Via Aliprandi a Monza, gli agenti di una volante della Polizia notavano un’ autovettura che procedeva a “zigzag” pericolosamente e cercava di sorpassare i veicoli in prossimità di intersezioni del centro cittadino. Immediatamente l’equipaggio della Volante procedeva ad intimare l’alt ma l’uomo alla guida del veicolo per tutta risposta accelerava bruscamente iniziando pericolosamente a percorrere ad alta velocità le vie cittadine, continuando a “zigzagare” e mettendo, così, in pericolo l’incolumità pubblica e degli operatori di polizia. L’uomo in fuga, giunto all’altezza dell’incrocio di Via Aliprandi con Corso Vittorio Emanuele e Via Lecco si scontrava dapprima con un veicolo che transitava in direzione opposta e successivamente contro la saracinesca e la vetrina di un esercizio commerciale, una boutique di abiti da sposa, danneggiandola e infrangendola completamente. L’uomo che conduceva la macchina veniva, in seguito, soccorso dagli operatori del 118 intervenuti sul posto e trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Gerardo in codice giallo, poi dimesso con prognosi di giorni 7. L’uomo in fuga, cittadino italiano, trentacinquenne, però, non si è fermato dopo l’impatto ed ha continuato la sua folle corsa in direzione Largo Esterle, dove la macchina si bloccava e gli agenti di Polizia bloccavano l’uomo, il quale cercava di sfuggire e dimenandosi con calci, sbracciando con forza e minacciandoli.

L’uomo, sprovvisto di documenti, veniva portato presso gli Uffici della Questura di Monza e della Brianza, per essere identificato, inoltre risultava essere visibilmente sotto l’effetto di alcool, ma si rifiutava di sottoporti all’alcool test. Pertanto, venivano elevate anche le contestazioni amministrative per guida senza patente, per non essersi fermato all’alt della Polizia, per aver provocato l’incidente stradale in stato di ebbrezza con feriti e non aver prestato soccorso. L’uomo è’ stato arrestato per resistenza.