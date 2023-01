Seregno, spinto sotto un treno per rapinargli la felpa: ferito un 15 enne

Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in ospedale, dopo essere stato spinto contro un treno in movimento, cadendo nello spazio tra il binario e le ruote del treno, da un gruppo di coetanei che volevano rapinarlo, questo pomeriggio all’interno della Stazione di Seregno, in provincia di Monza. A quanto emerso, il minore stava aspettando il treno quando è stato aggredito e ai quali ha rifiutato di dare la sua felpa, mentre era in compagnia di un amico. Ha riportato varie ferite ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polfer.