Attraversa il passaggio a livello chiuso, anziano travolto da un treno

Dramma a Cesano Maderno, in Brianza. Un anziano di 92 anni è morto dopo essere stato investito da un treno: l’uomo avrebbe attraversato con la sbarre del passaggio a livello abbassate, vicino alla stazione ferroviaria. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri. “Rimaniamo in attesa delle dovute e necessarie indagini per capire la dinamica dell’accaduto – afferma il sindaco Gianpiero Bocca – Inevitabilmente in questa circostanza il pensiero va al grave pericolo che corre chiunque decida per qualsiasi motivo di oltrepassare le protezioni del passaggio a livello quando sono abbassate o stanno per abbassarsi. È di poche settimane fa il sopralluogo proprio in corso Libertà con dirigenti e tecnici di Ferrovie Nord Milano per fare il punto anche sulla sicurezza. Tra i principali argomenti affrontati quello di una struttura ciclopedonale per superare il passaggio a livello. Ci stiamo muovendo con la massima celerità, parlando direttamente con i vertici dell’azienda. Proprio domani (oggi ndr) sono in programma i primi rilievi topografici da parte di Ferrovie Nord per la redazione dello studio di fattibilità tecnica per la realizzazione di una struttura ad hoc. Siamo sconcertati e tristi per quanto accaduto”.