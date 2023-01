Una volta entrata nell’abitazione della pensionata, la donna ha chiesto il pagamento per la consegna del copriletto richiesto dalla nipote, ottenendo la somma di 200 euro in contanti. Nel consegnare i soldi, tuttavia, l’anziana ha mostrato l’intera somma di denaro in suo possesso, pari a 900 euro che, con ulteriori raggiri, la malvivente è riuscita a rubare, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria di casa.

Fondamentali, ai fini delle indagini, le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Villasanta, che hanno permesso ai carabinieri di individuare la truffatrice nel momento in cui ha agganciato la vittima, mentre l’ha accompagnata a casa e, successivamente, quando si è data alla fuga a bordo di un veicolo. L’elaborazione delle informazioni acquisite, incrociate con quelle presenti nelle banche dati e la comparazione dei fotogrammi della sospettata con quelli estrapolati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha permesso di individuare la responsabile, una sessantenne della bergamasca, già resasi responsabile in passato di analoghi reati contro il patrimonio. I video acquisiti, inoltre, mostrano come la donna, subito prima della vicenda appena descritta, aveva provato ad agganciare un’altra vittima, non riuscendo nell’intento.

I Carabinieri della Stazione di Villasanta hanno quindi denunciato in stato di libertà la donna, ritenuta responsabile di truffa commessa ai danni dell’anziana .

