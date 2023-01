Carabiniere insegue rapinatore per 8 chilometri nelle risaie e lo arresta

Una corsa di circa otto chilometri nelle risaie fangose della campagna novarese per catturare un rapinatore in fuga, poi preso e arrestato dopo una breve colluttazione. Protagonista della vicenda un carabiniere di 25 anni in forza alla stazione dell’Arma di Vespolate, che ieri mattina era intervenuto a Tornaco, piccolo centro a sud di Novara, ai confini con la provincia di Pavia. Era stato denunciato un furto in un ristorante. In contemporanea erano segnalate tre persone in fuga, uscite da un’abitazione che si mettevano a correre nei campi, dividendosi. Mentre un militare in automobile seguiva due di loro, allertando i colleghi e la polizia di Trecate, l’altro carabiniere iniziava un inseguimento a piedi, che a tratti sconfinava anche in Lombardia, essendo il confine regionale in quella zona. Dopo tre quarti d’ora di corsa il militare ha raggiunto il rapinatore, ma l’uomo reagiva e aggrediva il carabiniere, che però riusciva a bloccarlo. Gli altri due in fuga sono stati bloccati dai carabinieri e dalla polizia locale di Trecate, nelle campagne tra Cerano e Sozzago, in territorio piemontese. Oggi la convalida dei tre arresti, tre giovani di 18 e 19 anni