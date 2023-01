Treni soppressi o in ritardo tra Monza e Milano a causa di un guasto

Ancora disagi per i pendolari, tra Milano a Monza. Treni in ritardo o soppressi, questa mattina, a causa di un guasto a uno scambio alla stazione di Milano Greco Pirelli. Lo comunica Trenord spiegando che i disagi anno riguardato le linee suburbane tra la stazione di Milano Porta Garibaldi e quelle di Como, Lecco e Bergamo via Carnate nella fascia oraria intorno alle 9. Il problema è stato risolto dai tecnici di Rfi. Solo ieri c’erano stati disagi per i viaggiatori, con altri ritardi e cancellazioni per un guasto.