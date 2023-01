Monza, ritirate sei patenti per guida in stato di ebbrezza

La Polizia di Monza lo scorso fine settimana ha ritirato sei patenti per il superamento del limite legale di alcol. Nello specifico quattro conducenti, residenti in provincia o nelle province limitrofe, sono risultati positivi per guida in stato di ebrezza superando di più del doppio il limite consentito dalla norma e questo ha comportato la denuncia penale oltre al ritiro della patente, che sarà sospesa dalla Prefettura.

Altri due automobilisti invece, sono stati sorpresi a circolare alla guida in stato di alterazione di poco superiore rispetto al limite (cosiddetta fascia A – tra 0,5 e lo 0,8 g/l), pertanto sottoposti a sanzione amministrativa, oltre che al ritiro della patente. Uno dei due è stato sottoposto anche al test sulle droghe che ha fornito risultato positivo al THC (cannabis) e agli oppiacei. Non avendo dato il consenso all’ulteriore accertamento presso l’ospedale è stato denunciato per il rifiuto con conseguente sequestro amministrativo del veicolo e denuncia penale. Sono stati sequestrati in totale tre veicoli.