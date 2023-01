Le fiamme si sono sviluppate stamattina poco dopo le 5 sul tetto e hanno coinvolto l'ultimo piano: l'edificio, in via Manzoni 45, è stato sgomberato. Non si registra nessun ferito.

Incendio in un palazzo storico del centro di Milano, in via Manzoni 45. Le fiamme si sono sviluppate stamattina poco dopo le 5 sul tetto e hanno coinvolto l’ultimo piano: l’edificio è stato sgomberato a scopo precauzionale. Non si registrano feriti o intossicati. Sul posto i vigili del fuoco, insieme alla polizia. Le fiamme sono state circoscritte ma i pompieri stanno ancora operando per lo spegnimento di focolai all’interno del sottotetto.Il rogo ha provocato ingenti danni.