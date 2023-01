Olimpiadi invernali: “Saranno un successo importante per il Paese”

“Mi sembra di poter dire che anche quelle preoccupazioni che erano state evidenziate per alcune opere si potranno sicuramente superare”. Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al termine della riunione a Milano della cabina di regia sulle Olimpiadi del 2026 assieme al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e al governatore del Veneto Luca Zaia. Alla domanda sul rischio di cancellazione o ritardi per le opere in Lombardia, Fontana ha risposto “penso proprio di no. Andrei ad escluderlo”. Sull’aumento dei costi delle materie prime del 30% per le opere delle Olimpiadi del 2026 stimato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato che è “già coperto”. Lo ha affermato al termine della riunione a Milano della cabina di regia. “Il candidato del centrosinistra dice che tutto sarà un disastro su tutto. Va bene, ne prendiamo atto, questi sono i suoi auspici. Non si rende conto che un buon risultato sarà qualcosa di importante per tutto il Paese e dovrebbe essere un vantaggio per tutto il Paese e per tutte le parti politiche” ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al termine della riunione a Milano della cabina di regia sulle Olimpiadi del 2026 in riferimento alle dichiarazioni del suo oppositore nella corsa al Pirellone, Pierfrancesco Majorino. “Stiamo ragionando con tutti su tutto e penso che alla prossima riunione del 27 febbraio si avrà l’aggiornamento del piano delle opere compiute. La società ci sta lavorando e lo faremo in accordo con le regioni, con il Mef, le province e i comuni. Entro un mese vogliamo quadro definito e definitivo dei costi”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione a Milano della cabina di regia sulle Olimpiadi del 2026 assieme ai governatori di Lombardia e Veneto. “Se posso dare un mio parere personale,sapere che c’è la disponibilità di un altro territorio ad essere della partita mi tranquillizza e l’eventualità di un’olimpiade dell’intero arco alpino possa essere un’opportunità”, ha detto ancora Salvini. (ITALPRESS)