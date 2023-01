Arresto di Matteo Messina Denaro: “Una bellissima giornata”

“Oggi è una bellissima giornata! Il nostro ringraziamento ai Carabinieri del Ros, al ministro Piantedosi, ai magistrati e a tutte le forze dell’Ordine impegnate in questa operazione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, candidato alle regionali per il centrodestra, commenta la notizia dell’arresto di Matteo Massina Denaro. “Questo arresto – prosegue il governatore – rappresenta una grande vittoria dello Stato contro la mafia”.

“L’arresto di Mattia Messina Denaro è una grande vittoria per le Istituzioni e per tutti i cittadini. Un applauso alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine e della Magistratura che hanno regalato a tutto il Paese questa bella notizia, un colpo formidabile assestato alla mafia. Ci auguriamo tutti che sia una svolta decisiva”. Così Letizia Moratti, candidata presidente del terzo polo alle regionali, in merito all’arresto del boss dopo 30 anni di latitanza.

“La cattura di Matteo Messina Denaro è uno straordinario successo delle forze dell’ordine e della magistratura a 30 anni dalla cattura di Totò Riina. L’arresto di Messina Denaro ci deve spronare sempre più nella battaglia radicale a tutte le mafie” commenta il candidato governatore del centrosinistra e M5S, Pierfancesco Majorino.