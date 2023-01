Moratti: siamo al 30 per cento, vinceremo

“Siamo a un passo dal 30%, in poche settimane abbiamo raddoppiato i consensi. Abbiamo ancora un mese di campagna elettorale, la partita è apertissima”. Lo ha affermato oggi la candidata alla presidenza di Regione Lombardia, sostenuta anche dal Terzo Polo, Letizia Moratti, durante l’evento di presentazione dei candidati della propria lista civica, Letizia Moratti presidente, vista delle elezioni del 13 febbraio. Rivolgendosi ai suoi avversari nella contesa elettorale, l’uscente governatore lombardo Attilio Fontana, che corre per un secondo mandato per il centrodestra e il candidato di centrosinistra e M5S, Pierfrancesco Majorino, Moratti ha continuato: “L’uscente Fontana non può più sottrarsi a un confronto serio e leale con me. Ne va del rispetto degli elettori, che è il sale della democrazia . Majorino è alle prese con una battaglia interna al Pd. Non sta lavorando per la Lombardia, ma per il congresso del partito, che vuole consegnare nelle mani di Conte e del Movimento 5 Stelle. Per questo, tanti elettori moderati di sinistra stanno convergendo sulla mia proposta politica moderata e riformista, concreta e competente.Tutti insieme vinceremo”.

“Ciascuno di noi sogna e merita una Lombardia migliore: un’ambizione, un desiderio, un diritto. Perché questo avvenga ci vuole la politica, la buona politica, concreta, e un’amministrazione regionale efficiente. Ho deciso di candidarmi alla guida della nostra Regione per renderla più equa, più sicura, più competitiva. Per farla essere un punto di riferimento assoluto per salute, lavoro e qualità della vita” ha affermato la candidata.

