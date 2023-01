Sondaggio Winpoll, Majorino sotto Moratti

Il 63% dei cittadini lombardi si dichiara poco o per nulla soddisfatto dell’operato di Attilio Fontana, ma circa il 41% lo voterebbe. E’ questo quanto emerge dal sondaggio Winpoll per Scenari Politici. Un sondaggio che conferma la forza del centrodestra in territorio lombardo che riesce a trainare un presidente uscente poco amato. Letizia Moratti riesce a drenare molti voti dai due principali schieramenti, superando il candidato di centrosinistra che sconta la debolezza dei partiti che lo sostengono. Tra i Dem, per ogni tre elettori di Majorino, uno vota per Letizia Moratti e ogni tre elettori di Fratelli d’Italia che scelgono Fontana, uno opta per Moratti. Una partita ancora aperta se consideriamo che il 38% dei Lombardi ad oggi è ancora incerto su chi votare. (ITALPRESS).