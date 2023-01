Ragazza di 17 anni dispersa in provincia di Bergamo, ricerche in corso

A Gazzaniga, in provincia di Bergamo, proseguono le ricerche di una ragazza di 17 anni che vive con la famiglia nella frazione Orezzo. Il padre l’ha vista l’ultima volta martedì sera a casa, mentre mercoledì, rincasando dal lavoro, non l’ha trovata e dopo alcune ore ne ha denunciato la scomparsa. Sono così scattate le ricerche che stanno impegnando vigili del fuoco, carabinieri, volontari del Soccorso alpino e della Protezione civile. Il Centro di coordinamento delle ricerche è stato allestito nelle ex scuole elementari. Per tutta la notte sono state perlustrate strade e boschi attorno a Orezzo, anche con un drone a scansione termica: il sindaco Mattia Merelli ha messo a disposizione i filmati del sistema di videosorveglianza comunale.