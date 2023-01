Influencer legata e rapinata in casa a Milano

Tre malviventi sono entrati la notte scorsa nell’appartamento milanese della influencer ed ex modella e imprenditrice Roberta Martini, legandola con delle fascette il tempo necessario per razziare gioielli il cui valore è ancora da quantificare e 5mila euro in contanti. I tre avevano il volto coperto da passamontagna e sono entrati da una finestra della casa al piano terra. Il bottino era chiuso in una cassaforte che la donna è stata costretta ad aprire. I rapinatori hanno forzato la finestra al piano terra e l’hanno legata con delle fascette che si erano portati (segno secondo gli investigatori che non erano degli sprovveduti). Sulla scena non sono comparse armi. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile.