“Trenord e Atm si devono cambiare con gare pubbliche per servizi migliori”

“Fare gare vere è una necessità sociale e confondere la liberalizzazione con la privatizzazione come avvenuto in questi giorni è surreale”. Lo afferma Dario Balotta di Europa Verde, esperto di trasporti candidato al Consiglio Regionale con Verdi e Sinistra a Milano e Monza, sottolineando che mettere un servizio a gara “non significa affatto privatizzarlo, ma solo controllare che non vi siano imprese in grado di offrire, per un periodo limitato di tempo, gli stessi servizi con tariffe minori, o più servizi con le stesse tariffe, o chiedere meno sussidi”. “Questo – spiega Balotta – lo decide chi fa il bando di gara cioè la Regione Lombardia per Trenord e il Comune di Milano per Atm”. “I dipendenti – aggiunge – sono per legge pienamente tutelati e se Trenord o Atm sono più efficienti, vinceranno la gara”. “In Germania – conclude il candidato verde che sostiene Pierfrancesco Majorino – le gare per le ferrovie locali e i trasporti urbani hanno dato ottimi risultati da anni, alcune sono state vinte da chi c’era prima, altre da nuovi operatori, ma sempre con una diminuzione dei costi e maggiori benefici per gli utenti, cioè a vantaggio della collettività”.

Sentiamo Balotta al microfono di Radio Lombardia