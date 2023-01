Salvato nella tormenta due giorni fa, oggi muore travolto da una valanga

La vittima è un uomo di 60 anni che è stato travolto da una massa di neve sui monti dell'Alta Valle Spluga. Solo due giorni fa era stato soccorso sul versante svizzero, in piena notte, dopo essersi perso in una tormenta.

Una valanga ha investito e ucciso un uomo di 60 anni sulle montagne dell’Alta Valle Spluga. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio in territorio comunale di Madesimo (Sondrio) in un luogo molto impervio fove stanno operando diverse squadre del Sagf, i militari esperti del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Madesimo unitamente agli uomini della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna del Soccorso Alpino. Ignota, al momento, la dinamica del drammatico incidente, mentre proseguono le operazioni di recupero del cadavere. Il sessantenne, solo due giorni fa, era stato soccorso sul versante elvetico, nell’abitato di Innerferrera alle 2,30 di notte dopo aver lanciato l’allarme mentre, intorno alle 19, si trovava in una zona montana a cavallo tra Italia e Svizzera, a circa trecento metri sopra il Passo Emet, a quota 3.000. Sui settori alpini era stata diramata per oggi un’allerta meteo per vento forte, “con possibili valori di raffica fino a 90 km/h e velocità medie orarie comprese tra 30-40 km/h”. Nel bollettino si legge inoltre che i fenomeni avrebbero potuto “assumere carattere di Foehn”, cioè vento caldo e secco.