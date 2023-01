Your browser does not support the video tag.

Un incendio si è sviluppato questa mattina in una fonderia a Varese, in viale Belforte. Le fiamme, a quanto emerso, sono divampate da un trasformatore della media tensione. Sul posto sono i vigili del fuoco di Varese con un’autopompa, due autobotti e un’autoscala. L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica. Al momento non si registrano feriti.