Via lo sconto sulle accise. Buon anno.

Con oggi è azzerato lo sconto di 30 centesimi sulle accise introdotto dal governo Draghi e i prezzi di benzina e gasolio tornano verso i 2 euro al litro. Eppure nel governo Meloni siede colui che le accise aveva più volte promesso di abolire, come Matteo Salvini. E la stessa Meloni aveva usato le accise come argomento di propaganda. Poi è arrivata la manovra della destra ed ecco qui, 1 gennaio 2023, il regalo di buon anno di Palazzo Chigi. Con le prevedibili ricadute sull’aumento dei prezzi delle merci, già galoppanti per l’inflazione.