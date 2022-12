“Esprimo il mio apprezzamento per la decisione del Ministro Orazio Schillaci di disporre l’obbligo di tampone Covid-19 per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. Ora che abbiamo riconquistato una normalità grazie alla vaccinazione massiva della popolazione, non abbassiamo la guardia e usiamo sempre politiche prudenti a garanzia della salute dei nostri cittadini.” Lo afferma Letizia Moratti, candidata della lista che porta il suo nome e appoggiata dal Terzo Polo alle prossime elezioni regionali ed ex assessore regionale al Welfare.

La dichiarazione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci: “Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi”.