Predica i 19 gradi e in Comune ce ne sono 25, Tapiro a Sala

Tapiro al sindaco di Milano Beppe Sala. Dopo aver predicato in tutte le salse i 19 gradi in casa e negli uffici per risparmiare, con tanto di infografiche e raccomandazioni della nonna – mettetevi il maglioncino – la trasmissione satirica di Canale 5 rivela che a Palazzo Marino, in diversi ambienti, il termometro raggiunge i 25 gradi.

E così l’inviato di Striscia ha consegnato il tapiro a Sala. Intercettato da Valerio Staffelli, Sala ha dichiarato: “Se è così è profondamente sbagliato perché dovremmo dare il buon esempio. Il problema va risolto. Farò una verifica e lavoreremo su questo. Sono strutture molto vecchie e la regolazione non è semplice. Nel mio ufficio sicuramente ho il riscaldamento spento, posso farle vedere la collezione di pullover che indosso”, ha concluso il sindaco.