“Panzeri è l’anima dell’organizzazione fraudolenta”

L'ex eurodeputato Pd e poi di Uniti per l'Ulivo, in carcere a Bruxelles per il Qatargate, "sembra aver sviluppato e animato" una "vasta organizzazione fraudolenta" i cui "atti criminali" avrebbero avuto una "natura complessa, organizzata e ripetitiva". Lo si legge nel mandato di arresto europeo per la moglie e la figlia, ora ai domiciliari.