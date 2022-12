“Occorrono politiche che aiutino a far sistema, a fare leva sui capitali pubblici da parte dei capitali privati sempre nell’interesse del bene pubblico.” Lo ha dichiarato a Radio Lombardia la candidata Presidente alla Regione Lombardia, Letizia Moratti rispondendo a una domanda sui dati del booklet “Ricerca e Innovazione 2022” curato dal Centro Studi di Assolombarda secondo i quali la nostra regione si conferma leader in Italia in tema di innovazione e avanza in modo significativo anche in Europa ma risulta ancora lontana dalle performance registrate dalle principali regioni europee. Dalla ricerca si evince che la Lombardia è sede del 27% delle startup innovative, registra il 31% dei brevetti depositati in Europa e occupa il 33% dei lavoratori del manifatturiero high tech. Proprio sul tema brevetti Letizia Moratti ha aggiunto: “La Lombardia è sede del 31% del totale dei brevetti nazionali, è importante che la Lombardia nei prossimi mesi riesca a ottenere la terza sede (a Milano ndr) dell’Autorità Europea per i Brevetti che dovrà lasciare Londra a seguito della Brexit. Le decisioni non sono ancora state prese, è importante che Regione Lombardia da qui ad aprile, quando dovrebbe essere presa la decisione, faccia tutti i passi concreti e politicamenti rilevanti per poter avere l’assegnazione di questa sede importante insieme a Parigi e Francoforte”.

L’intervista integrale a Letizia Moratti.