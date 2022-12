Regionali, Majorino: per alleanza con i Cinquestelle ci siamo

Your browser does not support the video tag.

“Non mi sfugge l’importanza dell’alleanza con i Cinquestelle ma ciò ha senso se ci troviamo su contenuti forti e posso dire che ci siamo: il confronto sui contenuti ha portato buon esito e nelle prossime settimane presenterò in programma anche i punti concordati con i cinque stelle. E questa per me è buona notizia”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, nel corso di un evento ospitato dal circolo Acli di Lambrate, a Milano. “Abbiamo bisogno dell’alleanza più ampia e solida possibile – ha aggiunto – motivo per cui abbiamo avviato un tavolo con tutte le forze di centrosinistra, le liste civiche territoriali e i 5Stelle. Con loro il dialogo è partito dalle idee e dai contenuti e non era scontato perché ragionavamo sulle cose da fare. Spero si vada avanti così, unendo e allargando, e spero che tutti lo capiscano perché la posta in gioco non è una sorta di mega congresso progressista ma il futuro della Lombardia e attraverso il voto dobbiamo mandare via Fontana”. Dopo alcuni giorni di confronto sui contenuti, l’alleanza tra M5s e il centrosinistra che sostiene Majorino per la corsa al Pirellone sembra cosa fatta. Il via libero definitivo deve arrivare però dalla consultazione tra gli iscritti lombardi al Movimento, che si terrà online molto probabilmente venerdì.