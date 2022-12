THE WINERY DOGS: terzo album e un live a Milano nel 2023

Richie Kotzen. Billy Sheehan. Mike Portnoy.

Più di 7 anni dopo l’uscita di “Hot Streak” (Loud & Proud Records), il supertrio THE WINERY DOGS ha di recente annunciato il grande ritorno con l’album “III” (Three Dog Music/Burnside Distribution/The Orchard) in arrivo il 3 Febbraio 2023, e un tour americano, al quale oggi si aggiungono una serie di date europee. inclusa una tappa italiana.

Il collettivo hard rock di lusso dopo vari progetti individuali e dopo lo stop da lockdown ritrova la prepotente voglia di esibirsi insieme.

«Volevamo andare in tour», afferma Kotzen parlando delle 22 date del tour 2019 dei The Winery Dogs, intitolato in maniera piuttosto appropriata Who Let The Dogs Out. «È stato un tour breve e divertente che ha riacceso il nostro entusiasmo, ed è anche stato il momento in cui abbiamo sentito che avremmo dovuto lavorare a un terzo album», aggiunge Portnoy.

Conclude Sheehan: «Ritrovarsi in quel modo è stato davvero rigenerante. Potevamo rilassarci un po’ e goderci lo stare insieme sul palco, suonando senza pressioni. È stata una cosa bellissima».

Ora i Magnifici Tre sono pronti a ritrovarsi on stage con rinnovato vigore. «Il nostro obiettivo è quello di regalare al pubblico un’esperienza d’ascolto irresistibile», sottolinea Kotzen. «La nostra musica è creata da persone vere che suonano veri strumenti, tutti insieme nella stessa stanza. Non c’è niente di artificiale». Sheehan aggiunge «Vorrei che a chi ci ascolta arrivassero le nostre vibrazioni intense a pieno ritmo. I nostri album sono istantanee della nostra vita e del modo in cui la stiamo vivendo. La nostra musica racconta ciò che conta per noi, e ci auguriamo anche per voi». Chiude Portnoy «La forza di questa band è, prima di tutto, nelle canzoni. Ciò che rende The Winery Dogs così eccezionali è che ognuno dei nostri pezzi è memorabile, orecchiabile e canticchiabile, ma allo stesso tempo spicca dell’enorme talento in tutti e tre, altrettanto fondamentale nel nostro amalgama. È come un circo a tre piste: non importa chi tu stia guardando o ascoltando, ti divertirai sempre e comunque».

E un concerto di questi tre fenomeni della performance è un’esperienza che innegabilmente lascia il segno… anzi, il graffio!

THE WINERY DOGS

Giovedì 22 Giugno 2023 @ Alcatraz – MILANO

Ore 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster a partire dalle ore 11 di venerdì 9 dicembre 2022.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto.