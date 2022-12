Lega, via alla raccolta firme contro l’aumento del biglietto Atm

Da oggi gazebo alla fiera degli Oh Bej Oh Bej e poi banchetti nei quartieri di Milano per dire no all'aumento del biglietto Atm. Sardone: "Che senso ha Area B per disincentivare l’uso dell’auto e poi aumentare il prezzo del ticket?"

“Da oggi con il gazebo alla fiera degli Oh Bej Oh Bej la Lega organizza una raccolta firme contro l’aumento del biglietto Atm che il sindaco Sala e la sinistra vogliono imporre ai cittadini milanesi. Anche nel weekend e nelle prossime settimane saremo nei vari quartieri di Milano a promuovere questa battaglia contro l’insensata decisione di Palazzo Marino. Sarebbe il terzo aumento in 11 anni. Il centrodestra lo aveva lasciato a 1 euro, la sinistra vuole imporre un rincaro del 120%. In un momento di crisi, con tante famiglie in difficoltà, è veramente una scelta sbagliata e ingiusta. Perché la giunta non si impegna a combattere gli abusivi sui mezzi di superficie e quelli che saltano il tornello nelle metropolitane? Il sindaco Sala parla sempre di ambiente, di smog, di mobilità sostenibile e poi porta avanti il rincaro del biglietto? E’ veramente paradossale e infatti anche nella sua maggioranza ci sono polemiche e mal di pancia. Che senso ha la decisione del Comune di mettere l’assurda Area B per disincentivare l’uso dell’auto e poi aumentare il prezzo del ticket? Perché vogliono colpire i cittadini invece di tagliare le consulenze e rivedere i servizi? In Consiglio Comunale il gruppo della Lega si sta impegnando con tenacia per bloccare l’aumento, ora portiamo questa nostra lotta nelle strade di Milano”. Lo dichiara Silvia Sardone, commissario della Lega a Milano ed eurodeputata