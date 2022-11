“La Lombardia merita di più: ha bisogno di una classe dirigente che affronti concretamente le sfide. La mia candidatura è forte, non è di bandiera e si rivolge a quel terzo degli elettori che non trova riferimenti nel centrodestra e centrosinistra”. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia con una propria Lista Civica e appoggiata dal Terzo Polo, intervenuta in diretta alla trasmissione Agorà su Rai 3. In seguito ha spiegato di continuare “a sperare che dal Pd ci possa essere un’apertura, nelle modalità che si possano configurare nelle prossime settimane. Con i dem ho cercato di confrontarmi su tematiche che per loro sono identitarie, come lavoro, ambiente e sanità pubblica: al momento purtroppo non ho avuto riscontri”.