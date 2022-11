L’Aci: Area B e C più aumento del biglietto Atm è una beffa ai cittadini

Geronimo La Russa: “Il combinato disposto tra divieti Area B/Area C e il sempre più probabile aumento biglietto dell’ATM, suona come una beffa per tutti quei cittadini che devono raggiungere Milano e possiedono un veicolo non conforme".

“Il combinato disposto tra divieti Area B/Area C e il sempre più probabile aumento biglietto dell’ATM, suona come una beffa per tutti quei cittadini che devono raggiungere Milano e possiedono un veicolo non conforme alle caratteristiche richieste dal Comune per accedere in città”. Lo dice Geronimo La Russa, presidente dell’ACI di Milano intervenendo nel dibattito sulla mobilità cittadina. “Oggi, come in passato – aggiunge Geronimo La Russa – ritengo che sia necessario trovare soluzioni condivise tra tutti i soggetti interessati, partendo da Comune e Regione, per non penalizzare oltremodo chi, suo malgrado, a causa della crisi economica, deve già affrontare mille difficoltà”.